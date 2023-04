Hintergrund Bebauungsplan Mauer Müller Lebensraum Garten Hotel

> Mit dem Bebauungsplan "Sondergebiet Gärtnerei und Hotel" sollen seit Herbst vergangenen Jahres die planungsrechtlichen Weichen für einen möglichen Hotel-Neubau samt Veranstaltungsräumlichkeit in Mauer gestellt werden. Der Bebauungsplan und damit das Vorhaben bezieht sich auf das Areal zwischen Bundesstraße B 45, der Heidelberger Straße sowie der Straße "Am Sandgraben" am Mauermer Ortsausgang. Dort soll neben dem "Greenhouse" – der einstigen Gärtnerei Bethge, die nun der ortsansässigen Müller Lebensraum Garten GmbH gehört – der Bau eines Hotels ermöglicht werden. Ebenso sollen so die Voraussetzungen für die Umwidmung eines der Gewächshäuser – jenes in Richtung des benachbarten Rewe-Markts – zu einer Veranstaltungsräumlichkeit geschaffen werden. Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan erfolgte im September. Nach der Beteiligung der Bürger, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden die daraufhin eingegangenen Stellungnahmen in der Mai-Sitzung des Gemeinderats vorgestellt. Damit beendete das Gremium einstimmig die erste Stufe des Verfahrens und der Bebauungsplan ging in die zweite Stufe der Öffentlichkeitsbeteiligung. Noch bis 22. Juli läuft dafür die Offenlegung des Bebauungsplans. Bis dahin können Bürger den Bebauungsplan einsehen und bei Bedarf ihre Stellungnahmen zu den Planungen abgeben. lesa