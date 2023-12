Hintergrund Autor

> "Wenn ich nach Hause komme", herausgegeben von Anton Knittel, ist erschienen in der "Kröner Edition Klöpfer". Das "S" in Steffens vollständigem Namen steht für Siegfried und dafür, dass er ein Neffe des Verlegers Siegfried Unseld (Fischer-Verlag) war; Zeugnisse aus ihrem Briefwechsel enthält Knittels Buch ebenfalls. Die Rezeption des Buches ist überraschend groß, erstaunt und nur positiv. Rolf Zelter schrieb dazu "Steffen, das ist der Innenraum reinster Sprache. Jeder Satz ist mit der Glut innerster Wahrheit geschrieben." Empfehlungen und bewundernde Worte standen in den Feuilletons vieler überregionaler Zeitungen. Heribert Prantl (Süddeutsche Zeitung) empfahl es mit sehr persönlichen Worten. Die Frankfurter Neue Presse schrieb: "Sein Werk ist schmal, doch es greift an Herz"; im Wiener Magazin "Furche" widmete Oliver Diggelmann Steffen fast eine ganze Seite. Knittel las auf der Frankfurter Buchmesse, in Tübingen und in der Region. (bfk)