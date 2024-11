Hintergrund Andreas Brämer

> Dr. Andreas Brämer lebte bereits als Student und junger Wissenschaftler zehn Jahre in Heidelberg. 1987 begann er ein Studium der Judaistik an der Hochschule für Jüdische Studien, blieb dieser danach als Nachwuchsforscher treu. 1997 wurde er promoviert und ging an das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg.

Seine Frau hat der 59-Jährige ebenfalls an der Hochschule für Jüdische Studien kennengelernt. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, von denen einer Helikopterpilot bei der Bundeswehr ist und der andere aktuell ein Internat in Florida besucht.

Eine Wohnung in Heidelberg hat das Paar noch nicht gefunden. Aktuell wohnt Brämer in einer Gästewohnung der Hochschule. Am liebsten würden sie eine Wohnung kaufen – sie wollen in Heidelberg alt werden. dns