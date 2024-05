Der ALS-Infotag richtet sich an Betroffene, Angehörige, Interessierte sowie diejenigen, die an der Versorgung und Behandlung von Patienten beteiligt sind. Die Veranstaltung am Samstag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Zugang zum Festsaal über die Belchenstraße 1 bis 5 ist barrierefrei. Eine Online-Teilnahme ist möglich. Der Link wird auf der Webseite des Diako Mannheim unter der Rubrik "Aktuelles/Termine & Veranstaltungen" veröffentlicht. (hewa)