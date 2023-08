___Hintergrund 1 Jüdischer Kulturweg Heilbronn

(bfk) Das älteste Zeugnis für eine jüdische Gemeinde in der Region beziehungsweise in Heilbronn ist der sogenannte "Nathan-Stein", der heute im Heilbronner Stadtarchiv steht. Die hebräische Inschrift darauf "Nathan ha-Parnas" bedeutet "Nathan der Gemeindevorsteher", sie wird auf das Jahr 1050 datiert. Es muss also damals schon eine jüdische Gemeinde gegeben haben.

Der Stein stammt aus einem Haus in der früheren Judengasse, jetzt lautet die Adresse Lohtorstraße 22. Heinz Deininger meint, man hätte an dieser Stelle, so nah am Rathaus, beim Wiederaufbau der Stadt nach dem Krieg noch viel mehr graben müssen und hätte dann auch noch viel mehr gefunden.

Dass dieses Haus jetzt der Stadt gehört und sich darin, neben dem Liegenschaftsamt, neuerlich auch die Dienststelle des Kommunalen Ordnungsdienstes befindet, zeigt wieder einmal, dass man der Vergangenheit nicht entkommt, auch wenn auf diesen sehr besonderen "Fundort" noch keine Infotafel hinweist.