Infos:

Anreise: Von Frankfurt fliegen täglich zahlreiche Anbieter nach London. Die Reisezeit beträgt rund eineinhalb Stunden. Dort schnappt man sich am besten direkt am Flughafen einen Mietwagen (Achtung: Linksverkehr!) und fährt Richtung Westen über die M4 in Richtung Newbury. Wer das Fahren auf der "falschen" Seite vermeiden will, steigt in London Paddington in den Zug nach Newbury. Dort stehen am Bahnhof zahlreiche Taxis, die einen in rund 15 Minuten zum Herrenhaus bringen.

Essen & Trinken: Highclere Castle verfügt über mehrere Teestuben. Diese sind ab 9.30 Uhr geöffnet und servieren Sandwiches, Salate, Wraps, Kuchen und Scones sowie warme und kalte Getränke.

Weitere Infos: www.highclerecastle.co.uk