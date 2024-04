Bisher war es so: Wenn das Aufstiegsfinale zur 1. Bundesliga stattfand, durfte einer der drei Zweitliga-Meister der Ausrichter des Wettkampfes sein. Dieses Jahr findet das "Final Three" nach einem Beschluss des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber erstmals auf neutraler Bühne statt – im Olympiastützpunkt Heidelberg. Nicht jeder in der Gewichtheber-Szene ist begeistert von dieser Idee. Immerhin: Neben viel Prestige geht es auch um ein bisschen Geld. Der Gewinner des Triells erhält 2000 Euro, der Zweite 1000 Euro. Wer Dritter wird, bekommt 500 Euro. (esc)