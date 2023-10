Heidelberger Verlage in Frankfurt

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature befindet sich in Halle 4.0, Stand D 16. Eine besondere Rolle spielt dort die Künstliche Intelligenz. Am Freitagmittag beginnen die Autorenveranstaltungen mit einer gesellschaftspolitischen, englischsprachigen Podiumsrunde, bei der junge Chinesen im Mittelpunkt stehen. Am Wochenende treten Autoren und Autorinnen aus dem Sachbuchprogramm bei einem einstündigen Event am Stand auf.

Der Universitätsverlag Winter ist in Halle 3.1, Stand B 140, präsent. Gezeigt werden etwa die Titel von Heike Hawicks und Harald Berger ("Marsilius von Inghen und die Niederrheinlande. Zum 625. Todestag des Gründungsrektors der Heidelberger Universität") sowie von Christoph Roth ("Ein ‚Meister der Druckkunst‘ in Heidelberg. Das Heidelberger Publikationsprogramm des Inkunabeldruckers Heinrich Knoblochtzer"). Eckhard Meinekes "Studien zum genderneutralen Maskulinum" stehen ebenfalls zum Hineineinlesen bereit.

Der Verlag Das Wunderhorn ist in Halle 3.1., Stand A 139, anzutreffen. Geboten werden dort Tamara Štajners Debütroman "Raupenfell" oder Arne Rautenbergs Gedichtband "sekundenfrühling". Hinzu kommt von Günter Kämpf und Vilma Link-Kämpf der Titel "Peter Kurzeck in Uzès", ein Autorenporträt und Reiseführer. Federico García Lorcas Flamenco-Manifest "Spiel und Theorie des Duende" wurde von Sabine Giersberg übersetzt. Ghayath Almadhoun und Sylvia Geist sind die Herausgeber des Buchs "Das arabische Europa", einer zweisprachigen Anthologie mit Gedichten von Autorinnen und Autoren, die in Europa lebend Arabisch schreiben.

Der Morio Verlag ist dem Mitteldeutschen Verlag angegliedert und in Halle 3.1, Stand A 146, zu finden. Zu den Neuerscheinungen zählt Gertraude Clemenz-Kirschs Titel "Die Picasso-Bande der Pariser Avantgarde. Guillaume Apollinaire, Max Jacob und Jean Cocteau". Herausgeber Hannes Hübner steuert den Band "Es war einmal … Die gestickte Märchenwelt von Gertrud Hübner-Nauhaus" bei. Und von Andreas Kühne sowie Christoph Sorger stammt das Buch "Strandgut am Acheron. Mythen, Träume und Fragmente", eine Anthologie mit Erzählungen und Gedichten.