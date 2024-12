Heidelberg. (RNZ) "Neue Attraktion" auf dem Montpellierplatz? Massive Zulufttürme werden in Zukunft den Montpellierplatz verunstalten, meint RNZ-Leser Dieter Strommenger. "Solche Türme gehören in einen Hinterhof", schreibt er. Leider werde die Idee, die Lüftungsanlage an die vorhandene in der Engelsblocktiefgarage anzuschließen, nicht genutzt, so Strommenger weiter.

Der Montpellierplatz in der Altstadt wird im Rahmen der Stadthallensanierung neu gestaltet. Ziel der Planungen sei eine attraktive Platzgestaltung, die der Bedeutung der sanierten Stadthalle gerecht werde.

Nachdem das Rondell von 1979 schon abgerissen wurde, soll der historisch ursprüngliche Zustand der Ostfassade wiederhergestellt werden, deren Abschluss künftig eine doppelläufige Freitreppe sei. Auch neue Sitzgelegenheiten soll es geben.

Die Lüftungsanlage und Technikzentrale der Stadthalle werden unterirdisch unter dem Montpellierplatz angeordnet und ragt dann in die neue Grünanlage des Platzes.