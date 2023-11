Haushalt Höpfingen

> Dorfgemeinschaftshaus: Auf Rückfrage Martin Sauers erklärte Hauk, dass die Stützmauer des Neubaus in Waldstetten "gerade errichtet" werde. Man befände sich in gewissem Zeitverzug, sei aber guter Dinge. Anfang Januar 2024 soll die Betonwand verfüllt werden.

> Straßensanierung: Andreas Fürst vermeldete, dass die ursprünglich für Ende November zugesagte Asphaltierung des Brunnenbergwegs zwischen Waldstetten und Erfeld witterungsbedingt vertagt worden sei. Ein Ersatztermin wird noch bekannt gegeben.

> Erneuerbare Energien I: Mit einer Enthaltung befürwortet wurde der Antrag der Windenergie S&H (Hettigenbeuern) auf Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zum Bau von fünf Windkraftanlagen im Windpark "Altheim III". Höpfingen war als Nachbarkommune befragt worden; bereits 2019 war das Projekt dem Gemeinderat präsentiert worden.

> Erneuerbare Energien II: Die Leitungsführungsgebühren in Gestattungsverträgen werden zum 1. Januar 2024 um zehn Prozent angehoben: Sie steigen auf 1,65 Euro pro Laufmeter sowie auf 165 Euro pro Quadratmeter für Übergabe- und andere Stationen. Bürgermeister Hauk verwies auf immer häufigeres Verlegen von Leitungen und sah in der Gebührensteigerung eine "Entschädigung für die Kommune". Nach fünfjähriger Laufzeit erhöht sich das Entgelt um weitere zehn Prozent. Martin Sauer betonte die Wichtigkeit sauberer Arbeiten: "Wege müssen nach den Arbeiten besser sein als zuvor!"

> Kommunikationsproblem: Bürgermeister Hauk verwies darauf, dass ein Vertreter des Flurbereinigungsamts in der vorherigen Sitzung nicht "unentschuldigt" gefehlt, sondern sich rechtzeitig per Mail abgemeldet hatte. "Leider klang das nicht zeitnah durch", bedauerte der Schultes am Montag. adb