HINTERGRUND

Was ist Ayurveda-Küche?

Grundsätzlich gilt in der ayurvedischen Ernährung: Kein Lebensmittel ist gesund oder ungesund, aber es gibt passende und unpassendere Produkte und Kombinationen. Was für wen geeignet ist, hängt davon ab, zu welchem "Dosha-Typ" die Person zählt. "Doshas" kennzeichnen die körperliche und seelische Beschaffenheit eines Menschen. Unabhängig davon sollte jede ayurvedische Mahlzeit die sechs Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, herb, bitter und scharf enthalten. In der ayurvedischen Küche sollten außerdem tierische Eiweiße (Fleisch, Fisch, Eier, Milch) möglichst nicht miteinander kombiniert werden. Schlechte Nachrichten für Müsli-Fans: Milch und frische Früchte in Kombination gilt es ebenfalls zu vermeiden. kaf