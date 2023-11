HINTERGRUND Rund um die Löwen

Beim dramatischen Sieg am Dienstag in Lissabon hatte Jannik Kohlbacher noch gefehlt. In Flensburg könnte er nach überstandener Krankheit zurück in den Kader kehren. Fest steht das aber noch nicht. Trainer Sebastian Hinze sagte am Donnerstag: "Ich bin vorsichtig optimistisch." Der dänische Neuzugang Steven Plucnar hatte Kohlbacher am Kreis gut vertreten und eines seiner besten Spiele für die Löwen gemacht. Rechtsaußen Niklas Michalski, der eigentlich an Zweitligist Bietigheim ausgeliehen ist, war schon bei der Reise nach Portugal dabei, spielte aber keine Minute. Hinze sagte: "Er ist in der Trainingswoche jetzt bei uns – danach werden wir entscheiden, ob er auch mit nach Flensburg reisen wird." tib