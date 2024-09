Infos:

Anreise: Ob mit Auto oder Zug, alle Wege führen über den Brennerpass. Die A 22 (Brennerautobahn) verlässt man bei Rovereto-Sud für den nördlichen Teil des Sees und bei Affi für den südlichen. Die Bahnstationen heißen Rovereto (Nordteil) und Verona (Südteil).

Unterkunft: "Cape of Senses” in Traumlage oberhalb von Torri del Benaco, ab 700 Euro: www.capeofsenses.com "Hotel Brenzone" direkt am See in Brenzone, ab 180 Euro, www.hotelbrenzone.eu

Restaurants: "Belvedere" in Brenzone, sehr gute regionale Küche mit prima Preis-Leistungs-Verhältnis, Tel. 045/4852427. "Osteria Valesana" in Lazise, beste Grigliata mista, sehr günstig, Tel. 045/7581301.

Weitere Infos: Der Gardasee ist politisch in drei Provinzen aufgeteilt. Der Norden gehört zum Trentino (www.gardatrentino.it), der Westen zur Lombardei (www.gardalombardia.it), der Osten zum Veneto (www.lagodigardaveneto.com). Aus diesem Grund gibt es keine übergeordnete Informationsstelle.