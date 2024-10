Mainz (dpa) - Trainer Bo Henriksen schwärmt vom frischgebackenen Fußball-Nationalspieler Jonathan Burkardt. "Er ist ein professioneller Typ", sagte Henriksen vor dem Bundesliga-Heimspiel der 05er gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Er will jeden Tag trainieren", betonte der Coach und fügte hinzu: "Was für ein Mann, was für ein Spieler."

In den ersten sechs Liga-Spielen erzielte