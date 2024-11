Ludwigsburg (dpa) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Bussen in Ludwigsburg ist ein Fahrer schwer verletzt worden. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Abend. Der Unfall passierte in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). Der Fahrer des anderen Busses ist den Erkenntnissen nach nicht verletzt. Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz.

Über den Unfallhergang sagte der Sprecher, es seien zwei Busse nebeneinander auf der Bahnhofstraße gefahren, als ihnen ein weiterer entgegenkam. Zwei der Fahrzeuge seien frontal zusammengeprallt. Noch nicht bekannt sei, ob Fahrgäste in den Bussen saßen. Der Bus, der den beiden anderen entgegenkam, war Richtung ZOB unterwegs.

Der Sachschaden werde auf rund 100.000 Euro geschätzt, so der Polizeisprecher. Auf Fotos vom Unfallort ist zu sehen, dass bei einem Bus die Front stark beschädigt ist und bei einem anderen eine Seitenscheibe fast komplett zersplittert.