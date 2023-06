Infos:

Anreise: Das Mohndorf Meißner-Germerode erreicht man mit dem Auto über die A 38 Richtung Göttingen, Abfahrt Eschwege/Bad Sooden-Allendorf sowie die B 27 und L 3243 in Richtung Frankenhain/Frankershausen. Auch per Bus oder Anruf-Sammel-Taxi kommt man (sogar mit Fahrrad) hin, Tel. 0800/9390800 gebührenfrei, www.nwm-esw.de, www.nvv.de.

Übernachten und Essen: Gästezimmer gibt es in vielen Landgasthöfen und Privatpensionen im Frau-Holle-Land, in Germerode z. B. das Landhotel Meißnerhof, www.meissnerhof.de. Am Dorfteich des Mohndorfs Grandenborn lädt der Landgasthof Teichhof mit eigener Metzgerei und Bäckerei ein, www.derteichhof.de. Die Restaurants beider Häuser bieten Mohn-Menüs. Der Reiter- und Ferienhof Gut Dankerode bei Rotenburg a. d. Fulda bietet zwölf Ferienwohnungen für je zwei bis sechs Personen, www.gut-dankerode.de. Gastronomie und zehn Gästezimmer bietet die Gutsherrn-Klause, www.gutsherrn-klause.de

Aktivitäten: Zur Mohnblüte werden in allen Mohndörfern geführte Spaziergänge angeboten, in Germerode und Grandenborn auch Feld-Rundfahrten per "Mohnschnecke" (Kremser aus Traktor und Planwagen). Es gibt viele Einkehr- und Imbissgelegenheiten, Konzerte, Mohn-Kino, Fotoworkshops, -ausstellungen und -wettbewerbe. Bei der Lama-Esel-Tour wandert man in angenehmer tierischer Gesellschaft mit Ellen Conrad, Salvatore und Don Pedro, www.ellen-conrad.de

Weitere Infos: sind erhältlich beim Geo-Naturpark Frau-Holle-Land unter www.naturparkfrauholle.land oder www.mohnbluetefrauholle.land, am Mohntelefon unter 0 56 57 / 6 44 99 40 sowie bei www.grimmheimat.de, www.werratal-tourismus.de und www.mittleres-fuldatal.de