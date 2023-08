Frankreichs stiller Osten

Infos:

Anreise: Von Heidelberg bis Besançon sind es 362 Autokilometer oder rund vier Stunden Fahrzeit. Ähnlich lange dauert die Anreise mit der Bahn. Einmal am Tag geht es eine Stunde schneller: von Mannheim aus gibt es eine durchgehende Verbindung mit dem französischen TGV. Vor Ort lassen sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten ebenfalls mit dem Zug erkunden.

Unterkünfte: Besançon: Le Sauvage, stilvolles Haus in einem früheren Kloster, DZ ca. 150 Euro; www.lesauvage-besancon.fr

Arc-et-Senans: La Saline Royale, Gästehaus in einem Seitenflügel der Saline, DZ. Ca. 130 Euro; Salins-les-Bains: Grand Hôtel des Bains, schön renoviertes Haus aus der besseren Zeit der Stadt, DZ ca. 140 Euro; www.hotel-des-bains.fr/restaurant-des-bains/ Arbois: Le Volets Rouges, schnuckelige Gästezimmer eines privaten Vermieters, DZ ca. 120 Euro

Poligny: Domaine Du Moulin Vallée Heureuse, etwas außerhalb der Stadt gelegenes Refugium mitten im Grünen; www.hotellavalleeheureuse.com