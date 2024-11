Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Ein Brand auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses hat in Frankfurt am Main für einen Sachschaden von ungefähr 100.000 Euro gesorgt. Gemeldet worden sei das Feuer am Donnerstagabend, teilte die Feuerwehr in Frankfurt am Main in der Nacht zum Freitag mit. Demnach verließen zunächst alle Bewohnerinnen und Bewohner das vierstöckige Haus. Gemeldet seien dort insgesamt 16 Menschen, sagte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt am Main am Morgen.

Nach der Eindämmung der Flammen musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben die Holzverkleidung des Flachdaches mit Kettensägen öffnen, um Glutnester zu löschen. Nach rund drei Stunden hätten die mehr als 50 Wehrleute ihren Einsatz beendet. Anschließend konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner ins Haus zurückkehren, sagte der Polizeisprecher. Verletzt worden sei niemand. Über die Brandursache werde noch ermittelt.