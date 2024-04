Forscher zu Flugbuchungen

ZUR PERSON: Dr. Guillaume Yon ist Wirtschaftshistoriker. Sein aktuelles Projekt ist eine Geschichte der Flugpreisgestaltung. Die Entwickler solcher Systeme sprechen zwar nicht im Detail darüber, wie die heute funktionieren, aber sie sprechen gern über die Vergangenheit. Deshalb führt Yon Interviews mit ihnen.

Erkenntnisse gewinnt er auch aus wissenschaftlichen Arbeiten über diese Systeme, denn: "Es ist sehr technologisch und komplex, daher müssen Fluggesellschaften ihre Erkenntnisse innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft teilen, um ihre Systeme zu optimieren", sagt er. Yon forscht am Käte Hamburger Kolleg: Cultures of Research an der RWTH Aachen.