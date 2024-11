Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Landesregierung will einen Teil der geplanten Besoldungserhöhungen für seine Beamten 2025 um mehrere Monate nach hinten verschieben. Das Plus von 5,5 Prozent soll nicht ab dem 1. August 2025, sondern erst ab dem 1. Dezember 2025 ausgezahlt werden, kündigte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bei der Vorstellung erster Eckpunkte des Haushaltsentwurfs für 2025 an. Das geplante Besoldungsplus zum 1. Februar 2025 um 4,8 Prozent bleibe bestehen.

Es solle zudem auf eine Nachbesetzung jeder dritten frei werdenden Stelle verzichtet werden, außer an den Schulen. "Wir befinden uns in einer ernsthaften Wirtschaftskrise in Deutschland, wir befinden uns in einer Konjunkturflaute, die sich enorm auf die öffentlichen Haushalte durchschlägt", sagte Rhein. Beim Landeshaushalt 2025 sollen nach seinen Worten keine Abstriche gemacht werden bei der Inneren Sicherheit sowie bei der Bildung.