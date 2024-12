Böttingen (dpa/lsw) - Bei einem Hausbrand in Böttingen (Landkreis Tuttlingen) ist ein Schaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in der Garage des Einfamilienhauses ausgebrochen. Von dort aus breiteten sich die Flammen auf das Haus und auch den Dachstuhl aus. Die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Was genau in der Garage angefangen hatte zu brennen, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

