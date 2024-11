Mühlheim am Main (dpa/lhe) - Bei einem Dachstuhlbrand in Mühlheim am Main (Landkreis Offenbach) ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 300.000 Euro entstanden. Etwa fünf Stunden lang sei die Feuerwehr am Freitagabend im Einsatz gewesen, um die Flammen zu löschen, sagte ein Polizeisprecher. Einer der vier Bewohner hatte laut einer Mitteilung versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Alle anderen blieben demnach unverletzt. Bis auf Weiteres sei das Zweifamilienhaus unbewohnbar. Nun ermittele die Kriminalpolizei.

