Reykjavik (dpa/lhe) - Die MT Melsungen ist vorzeitig in die Hauptrunde der European League eingezogen. Die Nordhessen gewannen bei Valur Reykjavik aus Island mit 33:28 (16:15). Durch den vierten Sieg im vierten Spiel ist der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe F zu verdrängen. Mit 8:0 Zählern führen die Hessen momentan die Tabelle an. Bester Werfer beim Sieger war Ian Barrufet Torrebejano mit zehn Toren.

Erneut gönnte MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo mehreren Profis eine Verschnaufpause. Kapitän Timo Kastening, David Mandic, Erik Balenciaga, Dainis Kristopans, Adrian Sipos und Nebojsa Simic blieben daheim. Dafür vertraute der Coach der Jugend. Der komplette Förderkader stand im Aufgebot. Der erst 18 Jahre alte Leon Stehl musste sogar von der Schule befreit werden. "Ich erlebe hier gerade einen kleinen Traum", hatte der talentierte Rechtsaußen vor der Abreise gesagt. Gegen Valur gelangen ihm drei Tore.

Torwart Morawski hält Sieg fest

Durch die vielen Umstellungen spielte Melsungen nicht so dominant wie in den Spielen zuvor. In Angriff und Abwehr schlichen sich immer wieder Abstimmungsprobleme ein. Zudem vergaben die Gäste einige gute Möglichkeiten.

Das änderte sich auch nach Wiederanpfiff nicht. Valur kam immer stärker auf und übernahm die Führung. Dank starker Paraden von Adam Morawski konnte der Bundesliga-Spitzenreiter wieder Kontrolle über die Partie gewinnen, leistete sich aber in der Folge zu viele Ballverluste und vergab gute Chancen.

Da aber die Hausherren sich von Melsungens Nervosität anstecken ließen, behielten die Gäste die Oberhand. Morawski war schließlich mit seinen Paraden der Sieg-Garant. Durch den Erfolg sind die Nordhessen im Wettbewerb weiter ohne Niederlage und feierten wettbewerbsübergreifend ihren achten Sieg nacheinander.