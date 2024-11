Herning (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat am fünften Spieltag der Ligaphase in der Europa League die Chance, einen Rekord einzustellen und zudem einen großen Schritt Richtung Achtelfinale zu machen. Der Fußball-Bundesligist könnte am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) beim dänischen Meister FC Midtjylland zum 18. Mal in Folge in der Europa League ungeschlagen bleiben. Damit würden die Hessen mit dem FC Chelsea gleichziehen, der die Bestmarke hält.

Die SGE ist nach vier Spieltagen mit zehn Zählern Tabellenvierter. Mit einem weiteren Sieg ist das Achtelfinale bereits zum Greifen nah.

Vor einer besonderen Rückkehr steht Außenverteidiger Rasmus Kristensen. Der Däne wird nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel wieder im SGE-Kader stehen. Für den 27-Jährigen ist es eine Rückkehr im doppelten Sinn. Der Nationalspieler wurde beim Gegner ausgebildet und gab für den Club aus Herning auch sein Profidebüt.