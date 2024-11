Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Frau aus Main-Taunus-Kreis hat beim Eurojackpot etwa über drei Millionen Euro gewonnen. Sie tippte bei Eurojackpot-Ziehung sechs der sieben möglichen Zahlen korrekt und verpasste damit nur knapp den mit 120 Millionen gefüllten Jackpot. Die Frau darf sich dennoch über die stolze Summe von 3.058.396,80 Millionen Euro freuen, wie Lotto Hessen berichtet.

Unglück im Glück

Die Frau hatte dabei Glück und Pech zugleich: Wie Lotto Hessen beichtet, gab sie ihren Tipp nur neun Minuten vor dem Annahmeschluss im Internet ab. Sie investierte 24,20 Euro. Allerdings lag sie bei einer Zahl falsch, sodass der Jackpot - zum fünften Mal in Folge - erneut nicht geknackt wurde.

Beim Eurojackpot sind insgesamt 19 europäische Nationen beteiligt; gezogen werden die Zahlen jeweils dienstags und freitags im finnischen Helsinki. Acht weitere Tipperinnen und Tipper waren am Freitag erfolgreich und sicherten sich den gleichen Gewinn wie die Frau aus Hessen in der zweiten Gewinnklasse. In der Gewinnklasse drei waren zwei Hessen dabei. Die bekamen jeweils rund 215.000 Euro.