Eppingen-Rohrbach. (fsd) Zu einem größeren Einsatz der Polizei kam es bereits am vergangenen Donnerstag im Eppinger Stadtteil Rohrbach. Wie die Beamten am Montag mitteilten, wurden bei einer Hausdurchsuchung "mehrere Kilogramm gefährliche Pyrotechnik im Keller eines Hauses aufgefunden".

Gemeinsam mit dem Entschärfungsdienst des Landeskriminalamts Stuttgart wurde die Pyrotechnik von der Polizei sichergestellt und abtransportiert. Auf Nachfrage der RNZ beim Heilbronner Polizeipräsidium konnte die Definition Pyrotechnik nicht weiter konkretisiert werden. Nur so viel: "Einfach Silvesterraketen waren es nicht."

Die Hausdurchsuchung wurde laut Polizeisprecherin von der Staatsanwaltschaft angeordnet, da es den Verdacht gibt, dass der 57-jährige Besitzer mit der "gefährlichen Pyrotechnik handelt". Bei dem Polizeieinsatz wurden außerdem in Form von verbotenen Gegenständen mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Bereits vor zehn Jahren sorgte ein Fall in Rohrbach für Aufsehen. Im Februar 2014 wurden in einem Haus und in zwei Kellern rund 10.000 unterschiedlichste Chemikalien mit einem Gesamtgewicht von 25 Tonnen sichergestellt. Dabei waren 4192 Kilogramm sehr giftige Substanzen, 11.272 Kilogramm wurden zusätzlich eingestuft als "brandfördernd oder explosionsgefährlich".

Zu diesen Stoffen gehörten 170 Kilogramm Zyankali, mit dem rein rechnerisch 1,2 Millionen Menschen vergiftet werden könnten. Nach der Anzeige durch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), bei dem der damals 40 Jahre alte Laborant beschäftigt war, stießen die Experten auch auf 250 Liter hochgiftige Flusssäure, ebenso auf je 500 Liter krebserregende Salpeter- und stark ätzende Schwefelsäure.