Elztal-Rittersbach. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht auf Samstag, gegen 2.15 Uhr, zu einem Lauten Knall in einem Einfamilienhaus im Elztaler Ortsteil Rittersbach. Danach stand der Dachstuhl in Flammen.

Alle vier Personen konnten das Haus verlassen. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Nach kurzer Zeit stand auch das Hausinnere in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an. Die B 27 (Ortsdurchfahrt Rittersbach) ist derzeit voll gesperrt. Der entstandene Gebäudeschaden kann noch nicht beziffert werden.