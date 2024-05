Die Antworten von "Die Partei"

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Nein, ein Seil schränkt ein, außerdem ist der Zeppelin das Verkehrsmittel der Zukunft: Er ist leise, umweltfreundlich, erhaben und braucht kein Seil!

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

1. Zeppelinlinienverkehr einführen; 2. Innenfreie Autostadt einführen; 3. In jeden Kreisverkehr einen Bierbrunnen errichten

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Man nehme einen Faulen Pelz (am Stück) & backe daraus ein Faulenwohnheim. Dann schiebe man den Betriebshof bei 30 Grad unter den Boxberg bis er knusprig ist.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Ja, aber in Windmühlenoptik. Dann sehen sie hübsch aus und erzeugen viel Wind!

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Die Bierpreisbremse einführen. Und ebenso die Dönerpreisbremse: Je 3 Euro höchstens!

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Hier entsteht für Sie unsere neue PARTEI-Zentrale. Ein absoluter Hingucker!

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Wenn schwurbelnde Rechtsextremisten (AfD) und rechtsextremistische Schwurbler (IDA) deutlich unter 1 Prozent bleiben, wird HD sehr attraktiv für Fachkräfte!

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Wenn, dann richtig: Zeppelinverkehr, Bierbrunnen, Grachtenkanäle würden HD sogar zu einer Weltkulturhaupstadt machen!

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Familien erhalten ein bedingungsloses Grundeinkommen von 10m2 Grund pro Monat. Notfalls gestapelt.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

100 Millionen? Prima! Das reicht für 6 wunderschöne Zeppeline! Die Verkehrswende ist eingeleitet!

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Das HD Theater frisst 30 Millionen und erwirtschaftet selbst kaum 3. Das Verhältnis wird umgedreht! Und alle Burschenschaften werden enteignet.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Die Grünen erlangten 2019 mit leeren Wahlversprechen 16 Sitze. Nach der Wahl machten sie das Gegenteil und wir mussten es ausbaden (Beispiel: Wolfsgärten).