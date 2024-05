Die Antworten der HiB

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Die Seilbahn bietet umweltfreundliche Mobilität, die den Verkehr entlastet und Stadtteile verbindet - sollte aber mit Naturschutz harmonieren.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?Ausbau des ÖPNV und Taktverdichtung; schnellere (sichere) Radweg-Erweiterungen, auch an umliegende Gemeinden; Parkraummanagement fairer optimieren

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Die Einführung sozialverträglicher Wohnbau-Quoten, die Aktivierung von Leerständen und die Förderung alternativer Wohnprojekte wie zum Beispiel Co-Living.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Windräder könnten gebaut werden, wenn der Naturschutz dies zulässt. Wir wollen Naturschutz und erneuerbare Energien nicht gegeneinander ausspielen.

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Wir wollen Unternehmen durch Förderprogramme, Digitalisierung und Entbürokratisierung unterstützen, um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Wir befürworten eine Umwandlung in einen Ort mit Kulturangeboten, Start-up-Zentren und öffentlichen Begegnungsstätten, um die Innenstadt zu beleben.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Durch bezahlbaren Wohnraum, exzellente Bildungs- und Betreuungsangebote und eine verstärkte Förderung der Work-Life-Family-Balance.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Ja, aber es ist wichtig, dass alle Kulturen der Stadt miteinbezogen und Vereine sowie das Interkulturelle Zentrumintegriert werden.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Durch den Ausbau von bezahlbarem Wohnraum, die Verbesserung der Kinderbetreuung und die Schaffung sicherer, grüner Spiel- und Erholungsflächen.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Wir würden: sozialen Wohnungsbau fördern, Bildungseinrichtungen modernisieren und den ÖPNV ausbauen, um HD nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Bei prestigeträchtigen Bauvorhaben und verzichtbaren Verwaltungsprojekten sparen, ohne dabei soziale Dienste oder Bildungsangebote zu kürzen.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Der Wohnungsbau wurde vernachlässigt, was zu einem Mangel an bezahlbarem Wohnraum führt. Zudem wurden Klimaschutzmaßnahmen nicht konsequent umgesetzt.