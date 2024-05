Die Antworten der FDP

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Sehen wir kritisch, da wahrscheinlich nicht leistungsfähig genug, personalintensiv, wartungsintensiv. Wir bevorzugen eine Straßenbahnanbindung.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Fünfte Neckarquerung, P+R an den Stadteingängen, bezahlbares Anwohnerparken.

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Mehr Neubau! Dazu braucht es mehr Bauland, die Konversionsflächen alleine reichen nicht. Außerdem: weniger Bürokratie bei den Bauvorschriften!

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Die Energiewende findet lokal statt. Sofern andere Optionen ausgeschöpft sind, sollten auch in Heidelberg Windkraftstandorte eingebracht werden.

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Weniger Bürokratie, insbesondere schnellere Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse, keine Gewerbe- oder Grundsteuererhöhung, Ausbau von Gewerbegebieten.

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Einen Einzelhandelsmagneten gegen die Verödung der Innenstadt und zur Stärkung von umliegender Gastro und Handel. Vorbild: KaDeWe.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Bezahlbarer Wohnraum in gemeinsamen Konzepten mit den Nachbarkommunen und eine robuste Kinderbetreuungssituation.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Ja! Heidelberg hat jetzt schon beste Voraussetzungen und die lokale Kulturszene wird alleine schon von der Bewerbung profitieren.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Mehr Wohneigentum für junge Familien, verlässliche Kinderbetreuung und flächendeckende Ganztagsschulen.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Schulsanierungen, mehr Personal für Engpass-Ämter und eine komplette Digitalisierung der Verkehrsinfrastruktur.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Konsumausgaben und Subventionen werden zuerst gestrichen, der Stellenausbau gestoppt. An Investitionen in Infrastruktur darf nicht gerüttelt werden.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Die Arbeit des Amtes für Mobilität: schlechte oder ganz fehlende Kommunikation bei Umleitungen und Straßenbaustellen und falsche Schwerpunktsetzung.