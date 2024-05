Die Antworten der AfD

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Nur eine Brücke löst die Probleme aller (!) Verkehrsteilnehmer - zu Fuß, per Rad, im Rollstuhl, Auto und ÖPNV. Bei Notfalleinsätzen rettet sie Leben!

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Die überfällige fünfte Neckarbrücke endlich bauen. Parkplätze erhalten statt sie künstlich zu verknappen. Weniger Ampeln, mehr Kreisverkehre.

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Abschieben schafft Wohnraum. Kommunal: Anreize beseitigen, z.B. Sachleistungen statt Geld. EU-weit: Sichere Grenzen, Festung Europa und Remigration.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Windindustrie schadet Mensch und Natur. Wir wollen keine Windindustrieflächen am Lammerskopf, am Hohen Nistler und südlich vom Weißen Stein, nirgends!

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Unbürokratische Ausweisung neuer Gewerbeflächen, keine Erhöhung der Gewerbesteuer, Schaffung guter Infrastruktur für Kunden und Einpendler mit Pkw.

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Einzelhandel oder Behörden bieten sich als Zwischennutzung an. Ein Ideenwettbewerb zur zukünftigen Nutzung der Kaufhausarchitektur ist unumgänglich.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Öffentliche Ordnung und Schutz vor Gewaltkriminalität, gute Schulen, effiziente Verwaltung, funktionierender Wohnungsmarkt, keine Massenzuwanderung.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Wir stehen einer Bewerbung nicht entgegen, solange sichergestellt ist, dass sie nicht zu Lasten notwendiger städtischer Investitionen geht.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Familien müssen vor der biologiefeindlichen Regenbogenideologie geschützt werden und sollten keine Angst vor Indoktrinationsschulstunden haben müssen.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Mit Steuergeld muss man verantwortungsvoll umgehen → bestehende Schulden abbauen, um Handlungsspielraum für zukünftige Investitionen zu gewinnen.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Auch ohne Mindereinnahmen würden wir z.B. bei Klimareligion und LGBT...+ 100 Millionen Euro einsparen. Für uns haben städtische Kernaufgaben Vorrang.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Die Ablehnung der Verlagerung des Betriebshofs auf die Ochsenkopfwiese erwies sich als katastrophal für die Entwicklung von Bergheim.