Stuttgart (dpa/lhe) - Neu-Nationalspielerin Lisanne Gräwe von Eintracht Frankfurt schaut sich von einigen Topstars des Weltfußballs etwas ab. "Als Kind habe ich mir sehr viele Videos von Toni Kroos angeschaut, irgendwann ging es dann über zu Messi", verriet die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin vor den Länderspielen des DFB-Teams am Freitag (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Zürich gegen die Schweiz und am Montag (20.30 Uhr/ARD) in Bochum gegen Italien.

Auch Real Madrids Star Jude Bellingham versuche sie zu kopieren. "Weil er ist auch sehr zweikampfstark und ich würde einfach sagen, dass ich auch zweikampfstark bin", erklärte Gräwe, die Ende Oktober beim 1:2 in Duisburg gegen Australien ihr DFB-Debüt gefeiert hatte, zugleich ihre eigene Stärke. Im Zentrum die Übersicht und Ruhe am Ball zu haben, sei wichtig, "die Position liegt mir ganz gut".

Argentiniens Weltmeister Lionel Messi sei deshalb "gar nicht mein Spielertyp", verriet Gräwe, die im Vorjahr von Bayer Leverkusen zur Eintracht gewechselt war. Der inzwischen 37-Jährige sei eher dribbelstark - das aber sei keine ihrer Stärken, ergänzte die Eintracht-Spielerin. Das kunstvolle Spiel des früheren Barça-Stars beeindruckte sie trotzdem: "Ich habe es einfach geliebt, Videos von ihm zu schauen."