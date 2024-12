Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Arthur Theate hat sich im Bundesliga-Spiel am vergangenen Sonntag in Heidenheim eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Wie Trainer Dino Toppmöller vor dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF/Sky) bei RB Leipzig berichtete, erlitt der Belgier einen Außenbandriss. Für die Pokal-Partie in Sachsen spielt dies keine Rolle, da Theate gesperrt war.

Gegen Leipzig könnte Nathaniel Brown von seiner linken offensiven Position für Theate zurück in die Viererkette rutschen. Eine weitere Option ist Niels Nkounkou. Hugo Ekitiké dürfte für Igor Matanovic wieder im Sturm an der Seite von Omar Marmoush auflaufen. Weitere Wechsel sind denkbar.

Weiterkommen das Ziel

Ungeachtet dessen will die Eintracht ihre Erfolgsbilanz ausbauen und beim schwächelnden Gegner als Sieger vom Platz gehen. "Das ist ein "do or die"- Spiel. Wir wollen im DFB-Pokal überwintern. Dafür fühlen wir uns körperlich und mental frisch", sagte Toppmöller. In der Truppe sei eine tolle Energie, jeder habe Bock. "Dennoch wissen wir, es geht wieder bei Null los. Wir müssen viel investieren, um in diesem Flow zu bleiben."