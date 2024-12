Reutlingen (dpa) - Die baden-württembergischen Grünen ziehen mit ihrer neuen Co-Bundesvorsitzenden Franziska Brantner in den Bundestagswahlkampf. Die Delegierten wählten sie mit 92,35 Prozent der Stimmen in Reutlingen zu ihrer Spitzenkandidatin. Sie erhielt 181 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen - 8 Delegierte enthielten sich. "Das ist ein bombastisches Ergebnis", sagte die 45-Jährige nach der Wahl.

Brantner hatte die Liste schon bei der Bundestagswahl 2021 angeführt. Sie ist seit wenigen Wochen gemeinsam mit Felix Banaszak Bundesvorsitzende der Grünen.

Die ehemalige Bundeschefin Ricarda Lang kandidiert für den zweiten Listenplatz. Zusammen mit Brantner will sie die Partei in einer Doppelspitze in den Wahlkampf führen. Ihre Wahl stand zunächst noch aus.