Mainz (dpa/lrs) - Die Listenparteitage für die Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz stehen fest - mit einer Ausnahme: Die Freien Wähler suchen nach Parteiangaben noch einen Termin im Dezember. Die Partei kommt nach den Querelen der vergangenen Monate zunächst am 30. November zu einem Sonderparteitag in Weilerbach im Kreis Kaiserslautern zusammen, um einen neuen Landesvorstand zu wählen.

Die SPD will ihre Liste für den Bundestag am 15. Dezember in Worms aufstellen. Einen Tag zuvor ist der CDU-Aufstellungsparteitag in Bingen.

Parteitage von CDU und FDP sind am selben Tag

Am selben Tag (14.12.) kommt auch die FDP zusammen, der genaue Ort für den Parteitag stehe noch nicht fest, geplant sei aber der Raum Mainz, sagte ein Sprecher.

Die Liberalen müssen nach dem Austritt von Volker Wissing aus der Partei auch einen neuen Vorsitzenden wählen. Als mögliche Kandidaten werden derzeit die stellvertretende Landeschefin, Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und der Fraktionschef und ehemalige Justiz-Staatssekretär Philipp Fernis gehandelt.

Kampfkandidaturen bei den Grünen

Die Landesdelegiertenversammlung der Grünen ist am 7. und 8. Dezember in Idar-Oberstein. Um den Spitzenplatz auf der Liste für die Bundestagswahl konkurrieren die Bundestagsabgeordneten Misbah Khan und Corinna Rüffer. Eine Kampfabstimmung zeichnet sich auch für den zweiten Platz ab: Der Bundestagsabgeordnete Armin Grau und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Kreistag Rhein-Hunsrück, Julian Joswig, haben ihren Hut dafür in den Ring geworfen.

AfD startet mit Listenaufstellung

Die AfD, zu der derzeit vier Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz gehören, stellt ihre Liste für die Bundestagswahl bereits am 23. November auf, ebenfalls in Bingen.

Die Mitgliederversammlung des neuen BSW-Landesverbands ist am 1. Dezember in Alzey.