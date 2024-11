Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ohne Personalprobleme und mit viel Selbstvertrauen geht Eintracht Frankfurt die schwere Auswärtsaufgabe in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim an. "Die Gier ist da. Wir sind gewappnet und freuen uns auf eine gute Challenge, die auf uns wartet", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). "Wir wollen so weitermachen wie in den vergangenen Wochen."

Nach sechs Pflichtspielsiegen in Serie reisen die Hessen mit großer Zuversicht nach Heidenheim und wollen mit einem weiteren Erfolg ihre Position als erster Bayern-Verfolger behaupten. Mit Ausnahme von Aurèle Amenda stehen Toppmöller dafür alle Profis zur Verfügung. "Wenn man sieht, wie viele Optionen wir haben, spricht das für die Arbeit in allen Bereichen", sagte der 44-Jährige.

Nach seinem Kurz-Comeback beim 2:1-Sieg in der Europa League beim dänischen Meister FC Midtjylland dürfte Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen von Beginn an auflaufen. "Er ist der Platzhirsch und hat uns in den ersten Wochen nicht nur durch seine Leistung gutgetan, sondern macht auch die Spieler um ihn herum besser", sagte Toppmöller über den Dänen. Auch Mario Götze, der am Donnerstagabend geschont wurde, dürfte nach seiner Verschnaufpause wieder in der Startelf stehen.