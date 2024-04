Bundesgartenschau Hintergrund

Die Bundesgartenschau lockte vom 14. April bis 8. Oktober 2023 insgesamt 2,2 Millionen Besucher in den Spinelli- und den Luisenpark. Umfragen unter den Gästen ergaben ein positives Bild: 95 Prozent gaben an, mit der Buga zufrieden gewesen zu sein. Geschäftsführer Michael Schnellbach rechnet damit, dass das Budget von rund 62 Millionen Euro nur für die Großveranstaltung eingehalten wurde. Sehr beliebt waren die Seilbahn zwischen den Buga-Geländen – vor der sich allerdings mitunter sehr lange Schlange bildeten – und das Kultur-Programm, das gerade beim jüngeren Publikum gut ankam. Weitere Höhepunkte waren die Blumenschauen und Landschaftsgärten. Zwischen Frühjahrs- und Sommerflor schillerte der Klatschmohn in sattem Rot und bildete die Kulisse für Tausende Fotos in den Sozialen Netzwerken. Zu den "Schönheitsfehlern" zählten der undichte See in der Feudenheimer Au und die in Verzug geratene Neckarrenaturierung – beides gehörte aber nicht zu den Ausstellungsgeländen.