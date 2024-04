Buchten in Schluchten

Infos:

Anreise: Per Bahn von Heidelberg nach Marseille in siebeneinhalb Stunden, mit einmal Umsteigen in Karlsruhe (ab 65 Euro, www.bahn.de). Auch vor Ort braucht es kein Auto: Der Wochenpass für öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Metro, Fähre und Regionalzug) kostet 15,50 Euro (www.marseille-tourisme.com).

Wandern: Die ganzen Calanques erlebt man in drei Etappen auf dem Fernwanderweg GR 98-51 zwischen Marseille und La Ciotat (www.calanques-parcnational.fr) . Besonders schön ist die 15 Kilometer lange Tagestour von Luminy nach Cassis.

Ausflugstipps: Sightseeing-Touren per Boot starten in Cassis (ab 21 Euro, www.calanques-cassis.com). Ausflüge mit E-Mountainbike, Stand-Up-Paddleboard und Kajak sowie Klettertouren bucht man beim Office de Tourisme (www.ot-cassis.com) . Sehenswert am Vieux Port von Marseille ist der Nachbau der Cosquer-Höhle (18 Euro, www.grotte-cosquer.com) .

Unterkunft: Zentral in Marseille liegt das Hotel Carré Vieux Port (DZ ab 111 Euro, www.hotel-carre-vieux-port.com). Für einen Zwischenstopp beim Wandern eignet sich das Hotel 96 (DZ ab 151 Euro, www.hotel96.com). Nett in Cassis ist das Hotel Coeur de Cassis (DZ ab 131 Euro, www.hotel-coeur-de-cassis.com) .

Weitere Infos: Provence Tourismus, www.myprovence.fr, Atout France, www.france.fr