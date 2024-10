Anreise: Von Heidelberg nach Perros-Guirec dauert mit dem Auto z. B. über die A4 ca. 1060 Kilometer. Per Zug z. B. über Paris (Bahnhofwechsel) nach Rennes und weiter per Mietwagen (ca. 170 km). Flughäfen sind in Brest und Rennes.

Übernachten: Grand Hôtel in Perros-Guirec: Vier-Sterne-Haus mit Casino in der Trestraou-Bucht, DZ/F ab 199 Euro: www.grandhotel-perrosguirec.com

Hotel Saint-Guirec in Ploumanac’h: Zwei-Sterne-Haus in idyllischer Lage (neben dem Hotel Castel Beau Site) am Strand von Saint-Guirec, DZ/F ab 137 Euro: www.hotelsaint-guirec.com

Zöllnerpfad: Im Hochsommer und an Wochenenden wird es voll! Eine Wanderung von Perros-Guirec nach Ploumanac’h empfiehlt sich früh morgens oder abends (So planen, dass man noch im Hellen zurück ist!).

Weitere Infos: www.perros-guirec.com