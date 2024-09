Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Heim für betreutes Wohnen in Mannheim ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Zimmer im dritten Obergeschoss der Alten- und Pflegeeinrichtung aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Weitere Angaben zur verstorbenen Person

