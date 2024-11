Contwig (dpa/lrs) - In Contwig (Landkreis Südwestpfalz) hat in der Nähe des Schwimmbads ein abgestellter Lkw gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brannte die Zugmaschine am Samstagabend vollständig aus.

Die Feuerwehr konnte den Angaben nach verhindern, dass die Flammen auf den Auflieger übergegriffen. Jedoch sei ein zweiter, vor der brennenden Zugmaschine abgestellter Auflieger beschädigt worden. Die Beamten schätzen den Schaden auf mindestens 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.