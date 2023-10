Von Sandra Kettenmann

Schnell scrollt oder wischt man noch am Abend durch die Neuigkeiten auf den sozialen Netzwerken, und nur zwei bis drei Videos später, ist man in einem Karussell aus Hass, Terror und Angst gefangen. Ein Video von explodierenden Bomben in Israel. Im nächsten Video bitten iranische Frauen um Hilfe.

Dann ein Ratgebervideo über den Schutz von Corona, Panzer in der Ukraine, Meinung zum Rechtsruck in Deutschland, Migrationsdebatte, wütende Menschen auf den Straßen, wieder ein Bombenangriff, Ärztemangel und Wohnungsnot. Eine unruhige Nacht ist garantiert. Am nächsten Tag wiederholt sich das Spiel und die schlechten Nachrichten schlagen immer mehr auf das Gemüt. Experten sprechen hier von Doomscrolling. Ein Begriff, der in der Corona-Pandemie geprägt wurde. Er bezeichnet den Zustand, wenn Ängste durch immer mehr negative Informationen verstärkt werden. Dazu gesellen sich äußere Einflüsse durch Familie, Freunde und die Arbeit. Ab einem gewissen Punkt, ist dann nicht mehr nur das Gemüt, sondern auch die Psyche betroffen.

Anna Suchaneck. Die 35-Jährige ist auf Instagram Botschafterin für Seelische Gesundheit. Foto: Privat

Ein Punkt, der erkannt und auf den geachtet werden sollte, rät Anna Suchaneck. Die 35-Jährige ist Psychologiestudentin und "Botschafterin für seelische Gesundheit" des gleichnamigen Aktionsbündnisses auf Instagram. Auf ihrem Kanal bezeichnet sie sich selbst als "Mental-Health-Aktivistin". Sie postet zum einen über ihre eigenen Angst- und Zwangsstörungen. Zum anderen reicht sie ihren 27.000 Followerinnen und Followern "die Hand", gibt Tipps, um den Alltag besser zu bewältigen und kämpft gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen.

"Es kommt der Punkt, an dem man merkt, ‚irgendwas ist mit mir‘. Vielleicht hatte man bereits die erste Panikattacke, man weint viel oder will nicht mehr aus dem Bett", beschreibt die Digital Creatorin den Zustand und erklärt: "Ab hier, sollte man dringen etwas ändern." Dabei sei es wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und die Signale zu erkennen. "Sonst kommt früher oder später der große Knall und dann geht nichts mehr", berichtet sie aus Erfahrung.

Die Grenzen zwischen "es ist alles zu viel" und ernsthaften psychischen Erkrankungen sei fließend. "Wenn ich merke, ich brauche eine Pause von all den schlechten Nachrichten, kann ich hier mit kleinen Achtsamkeiten reagieren." Sie rät, den Fernseher auszuschalten oder das Smartphone wegzulegen. "Das klingt erstmal einfacher als es ist, doch ich muss in dem Moment an meine Gesundheit denken."

Sport baut Stress ab, eine heißes Bad kann entspannend sein, manch einem, hilft meditieren oder Musik hören. "Manchmal reicht schon eine Stunde, um dem Alltag zu entfliehen." Manchmal aber auch nicht. Suchaneck: "Und ab hier ist es wichtig, diese ‚Auszeit‘ in den Alltag zu integrieren. Eine Routine zu entwickeln." Sie betont, dass jeder Mensch anders sei und jedem etwas anderes guttue. Das müsse dann jeder für sich selbst herausfinden.

"Egal was man unternimmt, man sollte seine Sorgen nicht in sich hineinfressen. Das bemerke ich auch immer wieder auf meinem Kanal und den Nachrichten, die ich bekomme." Die 35-Jährige berichtet von einer weiteren Stigmatisierung in unserer Gesellschaft. "Gut 80 Prozent meiner Follower sind weiblich. Selten schreiben mir Männer über ihre Ängste, denn sie haben die Sorge, von ihrem Umfeld als ‚schwach‘ angesehen zu werden. Das teilen sie mir so auch mit."

Der Übergang von "mir ist alles zu viel" hin zu einer Depression sei schleichend. "Aber es gibt Alarmzeichen, auf die auch das Umfeld achten und entsprechend reagieren kann", rät die "Botschafterin für seelische Gesundheit". Zieht sich eine Person stark zurück, lässt Hobbys und den Haushalt schleifen, leidet unter Schlafstörungen, weint häufiger, ist mehr stark angespannt und unruhig, könnten das erste Anzeichen sein, dass "der große Knall bevorsteht".

Körperliche Symptome äußern sich zum Beispiel durch Magen-Darm-Beschwerden, häufige Kopfschmerzen, Verspannungen und starkes Schwitzen. "Und dann kommt der Tag, an dem man merkt, dass man sich nicht mehr selbst regulieren kann. Ab hier braucht es dann Hilfe von außen", weiß Suchaneck aus Erfahrung. "Es kommt darauf an, wie weit der Mensch schon in dem Hamsterrad gefangen ist. Bei einer Verstimmung oder einem Tief kann ein Kurzurlaub als Auszeit helfen. Eine Depression ist auch danach nicht weg."

Die 35-Jährige berichtet von ihrer kurzen Auszeit, als eines ihrer Kinder krank war und dringend Medikamente benötigt habe. Die steigenden Kosten, der Medikamentenmangel, ihre eigene Krankheit und alles um sie herum seien ihr zu viel geworden. Da habe sie sich mit ihren Kindern einen Kurzurlaub bei ihren Eltern gegönnt. Und sich die nötige Unterstützung geholt, die sie so dringend benötigt habe, erklärt sie.

Des Weiteren gibt es Hilfetelefone, Online-Chatgruppen von verschiedenen Einrichtungen und Vereinen, die Depressionshilfe, Krankenkassen, Selbsthilfegruppen und bei Akutfällen hilft auch die psychologische Ambulanz weiter. "Hilfe suchen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Und das muss in unserer Gesellschaft endlich ankommen, damit wir aufhören, Betroffene zu stigmatisieren und sie leichter die nötige Hilfe in Anspruch nehmen können."

Weitere Hilfsangebote:

TelefonSeelsorge: 0800/1110111 oder 0800/1110222 (kostenfrei). Mail und Chat werden auch angeboten. Dazu gibt es eine Ortsliste mit regionalen Stellen als Beratungseinrichtungen mit "offener Tür".

Deutsche Angsthilfe e.V.: Das Peer-to-peer Telefon der DASH erreicht man unter: 089/21529831 (immer mittwochs von 13 bis 15 Uhr)

Klinikadressen: info@deutsche-depressionshilfe.de