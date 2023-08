Infos:

Anreise: Mit der Fähre der AG Ems geht es in rund zwei Stunden von Emden nach Borkum. Die Mitnahme von Autos ist möglich, auf der Insel reicht ein Fahrrad. Parkplätze gibt es am Emder Fähranleger. Schneller ist der Katamaran mit rund einer Stunde Fahrzeit. Alternativ wird Borkum vom niederländischen Eemshaven angesteuert. Urlauber sollten Fährtickets aufgrund der hohen Nachfrage im Voraus online buchen; www.ag-ems.de

Übernachten: Hotel Inselhof: Das moderne Vier-Sterne-Hotel liegt zentral zwischen der Strandpromenade und dem Neuen Leuchtturm in der Stadt Borkum;

www.inselhof-borkum.de

Aktivitäten: Wattwanderung Borkum: Einblicke in die einzigartigen Tier- und Pflanzenwelten des Watts bietet der Borkumer Albertus Akkermann. Die zweistündigen Wattwanderungen beginnen in der Nähe des Hafens, Karten gibt es in Tanjas Teeladen in der Franz-Habich-Str. 21; www.wattwanderung-borkum.de

Ausritte am Strand: Gute Reiter können nach einer Reitstunde an begleiteten, einstündigen Galoppausritten teilnehmen. Die Strecke führt entlang des Nordstrands, für Einsteiger gibt es Ausritte im Schritt durch die Dünen; www.reitstall-borkum.de

Ausflüge in den Nationalpark: Das Team des Nationalpark-Feuerschiff Borkumriff bietet regelmäßig verschiedene Wanderungen, beispielsweise zur Seehundbank. Das jeweilige Wochenprogramm ist online zu finden; www.nationalparkschiff-borkum.de



Weitere Infos: www.borkum.de