Fulda (dpa/lhe) - In Fulda soll am Donnerstag eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Sie wurde am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten im Ostend gefunden, wie die Stadt Fulda in Abstimmung mit der Polizei mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst sperrte den Fundort ab. Für die Bewohner in der Umgebung bestand zunächst keine Gefahr.

Vor der geplanten Entschärfung aber müssen den Angaben nach alle Häuser im Umkreis von ungefähr 300 Metern rund um den Fundort geräumt werden. Die Anwohner sind aufgefordert, bis spätestens 9.00 Uhr morgens ihre Wohnungen zu verlassen. Welche Hausnummern konkret betroffen sind, sollte am Morgen bekanntgegeben werden. Eine nahe dem Fundort gelegene Schule sowie zwei Kindertagesstätten sollten am Donnerstag geschlossen bleiben.

Zunächst war unklar, wie viele Menschen betroffen sind und wie lange die Maßnahme genau dauern wird. Allerdings war den Angaben nach geplant, den Menschen eine Rückkehr in ihre Häuser im Laufe des späten Nachmittags zu ermöglichen.