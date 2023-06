Informationen

Anreise: Sieben Stunden dauert die Fahrt mit dem Nahverkehr von Heidelberg über Karlsruhe und Basel bis nach Friedrichshafen. Tipp: Einen Stopp in Basel einlegen und dort am Rhein spazieren, baden oder ein Museum besuchen, denn Basel ist die Museumshauptstadt der Schweiz. www.museenbasel.ch Vier Stunden dauert die Fahrt an den Bodensee über Karlsruhe-Durlach und Stuttgart nach Friedrichshafen oder per Schwarzwaldbahn über Offenburg nach Konstanz: Letztere Route führt ab Offenburg durchs Kinzigtal, unter anderem überquert man auch das legendäre Viadukt der Ravennaschlucht.

Ausflugtipps: In Oberstaufen-Thalkirchendorf in rund drei Stunden aus drei Litern Rohmilch mit Käsemeister Georg Gründl einen eigenen Käse herstellen und dabei viel über Käse und Milch lernen. Kosten: 70 Euro pro Person und Topf Käse. Familienpreis für einen Topf inkl. zwei Kinder im Alter von mind. acht Jahren 100 Euro. www.kaeseschule.de.

Weitere Infos: www.echt-bodensee.de oder www.bodensee.de/region/obersee