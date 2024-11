Ludwigsburg (dpa/lsw) - Dank des überragenden Justin Simon haben die MHP Riesen Ludwigsburg die Zwischenrunde im FIBA Europe Cup erreicht. Simon erzielte im abschließenden Gruppenspiel bei JDA Bourgogne Dijon aus Frankreich 33 Punkte. Der 93:81 (52:14)-Auswärtssieg war der fünfte Erfolg im sechsten Gruppenspiel. Ludwigsburg beendet damit die Gruppe H als Erster.

Damit bleiben die Schwaben auch im sechsten Aufeinandertreffen mit dem französischen Dauerkontrahenten ohne Niederlage. Dies hatte sich von Beginn an angedeutet. Die Gäste agierten aus einer guten Defensive heraus auch im Angriff konzentriert und konnten sich schnell absetzen. Bis zur Pause erarbeiteten sich die MHP Riesen einen ordentlichen Vorsprung.

Nach Wiederbeginn schlichen sich ein paar Fehler ein. Zudem kamen die Hausherren wie verwandelt aus der Kabine. Mit einem 10:0-Lauf drängten sie die Ludwigsburger in die Defensive. Als das Spiel zu kippen drohte, besann sich der Bundesligist wieder und konnte das Aufbäumen der Franzosen mit wichtigen Treffern in den entscheidenden Momenten eindämmen. Am Ende war der Wille der Hausherren gebrochen.