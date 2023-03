BIOGRAFIE

Name: Carsten Johannes Marcus Hübner

Geboren am 4. Dezember 1972 in Neustrelitz.

Herkunft: Als Sohn der Gastwirte Johannes und Margitta Hübner wuchs Charly Hübner in Mecklenburg-Vorpommern auf. Wie er einst im Interview verriet, eckte er als "Pubertätspunk in seinem linientreuen Elternhaus an". Dass sein Vater mit der Stasi zu tun hatte, erfuhr der 1,92-Meter-Hüne durch den Film "Das Leben der Anderen", als Johannes Hübner ihn aufklärte: "Lieber Sohn, so eine Kamera wie in dem Film hatten wir damals nicht".

Karriere: Nach seinem Studium an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin erarbeitete er Inszenierungen und spielte Theater in Berlin, Frankfurt, Zürich, Köln und Hamburg. 2003 wechselte Hübner von der Bühne vor die Kamera. Zu sehen war er unter anderem in "Autopiloten", bei "Ladykracher", im "Polizeiruf 110", in "Unter Nachbarn" (Goldene Kamera 2013 als bester deutscher Schauspieler) sowie in den Kinofilmen "Bornholmer Straße" und "Vor der Morgenröte".

Familie: Charly Hübner ist mit der Schauspielerin Lina Beckmann verheiratet und lebt in Hamburg.