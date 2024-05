BIOGRAFIE

Name: Emanuel Bergmann

Geboren am 11. Januar 1972 in Saarbrücken.

Werdegang: Sein Vater ist der Regisseur, Filmproduzent und Schriftsteller Michel Bergmann. Emanuel Bergmann war noch ein Kind, als sich seine Eltern trennten. Er wuchs bei seiner Mutter auf. Nach seinem Abitur an der Bettinaschule in Frankfurt am Main beschloss er, im Januar 1992 nach Los Angeles zu gehen. Er studierte Film am Columbia College Hollywood und an der University of California. Abends ging er in die Vorlesungen, tagsüber arbeitete er bei Filmproduktionsfirmen als Laufbursche. Das Filmbusiness lernte er in den folgenden Jahren als Produktions-Assistent, Drehbuch-Lektor und Übersetzer kennen. 2008 begann er ein Journalismus-Studium und arbeitete bei einer Studenten-Zeitung. Dort lernte er nach eigenen Worten investigativen Journalismus. Die Redaktion deckte Skandale auf, beispielsweise mit Artikeln über eine Professorin, die von einem Verlag für Lehrmaterialien Bestechungsgelder annahm. Für seine Arbeit als investigativer Journalist wurde Bergmann in den USA mit zwei Preisen ausgezeichnet. Als Film-Korrespondent war er fast 20 Jahre für das deutsche Magazin "Widescreen" tätig.

Privat: Nach der Geburt ihrer beiden Kinder beschlossen Emanuel Bergmann und seine Frau, die USA zu verlassen. Seit anderthalb Jahren lebt die Familie nun in der Nähe von Frankfurt.

Roman "Tahara" (Diogenes, 288 Seiten, 25 Euro) ist vor kurzem herausgekommen.

Bücher: 2007 schrieb Emanuel Bergmann seinen ersten Roman. Die Geschichte über einen Bühnenzauberer fand aber erst neun Jahre später einen Verlag. Als "Der Trick" erschien, wurde das Buch sofort ein Erfolg und in 17 Sprachen übersetzt. Sein zweiter Roman "Tahara" (Diogenes, 288 Seiten, 25 Euro) ist vor kurzem herausgekommen.