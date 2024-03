BIOGRAFIE

Name: Roman Köster

Geboren am 5. August 1975 in Bielefeld.

Werdegang: An der Ruhr-Universität in Bochum studiert er von 1995 bis 2002 Geschichte und Deutsch. Mit einer Arbeit über "Die Konzentrationsbewegung in der Dortmunder Brauindustrie 1914 -1924" erlangt Köster das Erste Staatsexamen. An der Universität Frankfurt wird er 2008 promoviert. Er wechselt an die Universität Glasgow, an der er sich zum ersten Mal in einem Projekt mit der Geschichte des Mülls beschäftigt. 2015 habilitiert er sich an der Universität der Bundeswehr München mit einer Arbeit über die deutsche Abfallwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit 2020 ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Aktuell: "Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit", C.H. Beck, 422 Seiten, 29 Euro.

Privat: Roman Köster lebt in München.