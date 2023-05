BIOGRAFIE

Name: Agnes Karrasch

Geboren 1993 in Starnberg, aufgewachsen in Murnau.

Werdegang: Nach dem Besuch der Tourismusschule in Innsbruck schloss Karrasch in England das Studium "Travel & Tourism Management" ab. Später absolvierte sie eine Koch-Ausbildung in Österreichs wohl bekanntestem Restaurant "Steirereck" in Wien. Als Mitglied des österreichischen Jugendnationalteams wurde sie 2018 beim "Culinary World Cup" in Luxemburg Kochweltmeisterin. Um einen eigenen Stil zu entwickeln, ging Karrasch auf Wanderschaft durch die europäische Sterneküche. Karrasch sammelte in Joachim Wisslers Restaurant Vendôme in Bensberg/Bergisch Gladbach, im renommierten Restaurant Disfrutar in Barcelona und schließlich im Restaurant "Koks" auf den Färöer-Inseln Erfahrungen.

Privat: Agnes Karrasch lebt mit ihrem Kollegen und Lebensgefährten hauptsächlich auf den Faröern und zeitweise auch auf Grönland.

Aktuell: Das "Koks" hat als Interimslösung in der Siedlung Ilimanaq auf Grönland seine Pforten geöffnet. Ein endgültiger Standort ist in Planung. awe